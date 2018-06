<span style='text-decoration: underline;'>Plusieurs chantiers de l’ancien programme LPA en souffrance à Oran Est </span>:<br><span style='color:red;'>Des souscripteurs proies au désespoir</span>

De nombreux chantiers de l’ancien programme du logement promotionnel aidé (LPA), demeurent en souffrance à travers le territoire de la wilaya et essentiellement à Oran Est (Belgaïd et Bir El Djir), en dépit des assurances des services concernés qui se contentent uniquement d’adresser des mises en demeure aux entrepreneurs défaillants.

«La majorité des promoteurs en charge du programme LPA à Bir El Djir, accusent un retard dans la livraison de leurs projets qui datent de 2013. Et non seulement ils ne renforcent pas leurs chantiers avec les moyens humains et matériels, mais ils se lancent dans d’autres projets notamment pour la construction de logements promotionnels et d’établissements hôteliers. Le chef de l’exécutif doit sévir contre ces promoteurs», regrette ce citoyen. Ils sont des centaines de souscripteurs qui attendent depuis cinq ans la livraison de leurs logements, mais au rythme de certains chantiers ils ne devront pas voir le bout du tunnel prochainement.

Cinq ans après le lancement de l’ancien programme LPA à Oran, les souscripteurs ne cessent de dénoncer les retards injustifiés, les malfaçons dans les travaux et les arnaques de certains entrepreneurs qui essayent par des moyens détournés de soutirer le maximum d’argent aux bénéficiaires. De nombreux souscripteurs qui attendent depuis plusieurs années la livraison de leurs logements à Belgaid, à Bethioua ou à Gdyel, regrettent d’avoir postulé un jour à cette formule «désavantageuse». Les souscripteurs se trouvent pieds et poings liés face à des entrepreneurs qui leur imposent le payement sous la table de suppléments de prix qui dépassent parfois les 100 millions de cts.

Certains souscripteurs qui avaient rencontré des difficultés pour obtenir un crédit bancaire, ont subi des pressions terribles pour les forcer à se désister. Leurs logements ont été par la suite vendus cash trois à quatre fois le prix initial. Ces dépassements sont connus de la part des services concernés, mais presque rien n’a été fait pour protéger les souscripteurs et appliquer la réglementation en vigueur. Outre ces arnaques de certains entrepreneurs qui essayent de s’enrichir sur le dos des malheureux souscripteurs, ils sont plusieurs bénéficiaires de cette formule à dénoncer les malfaçons et le bâclage des travaux. Les pauvres bénéficiaires découvrent chaque jour des malfaçons dans leurs logements «neufs»: travaux d’étanchéité mal faits, plâtre et autres matériaux de mauvaise qualité, aucune isolation phonique etc.

Les travaux de finition dans de nombreuses cités ne sont pas conformes aux normes. Du plâtre qui s’effrite, des installations d’électricité non conformes, des matériaux de qualité médiocre…de nombreux bénéficiaires se sont trouvés contraints de débourser une fortune pour refaire tous les travaux de finition.

Il y a pire ! De nombreux chantiers de cette formule sont restés à l’arrêt durant plusieurs années faute de soumissionnaires ce qui a lourdement pénalisé les souscripteurs. La direction du Logement de la wilaya d’Oran, a été destinataire de plaintes des souscripteurs qui déplorent notamment le manque de moyens affectés dans les chantiers par les entrepreneurs dans des projets en souffrance à Belgaid et à Bethioua, mais à part des mises en demeure et des rappels à l’ordre les entrepreneurs défaillants ne sont nullement inquiétés pour finaliser les travaux.

H. Maalem