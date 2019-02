<span style='text-decoration: underline;'>Prise en charge médicale et chirurgicale des malades du centre du pays </span>:<br><span style='color:red;'>Des spécialistes du CHU d’Oran se déplacent vers Tiaret, Sougeur, Frenda et Biskra</span>

Dans le cadre du jumelage entre l’hôpital Benzerdjeb d’Oran et les hôpitaux de Tiaret et de Biskra, pour la prise en charge de malades, ce sont 219 interventions chirurgicales qui ont été opérées au niveau des deux hôpitaux de Tiaret et Biskra, au cours de l’année passée.

Au niveau de la ville de Tiaret, ce sont 135 interventions qui ont été accomplies avec succès au niveau des villes de Tiaret, Sougueur et Frenda. Parmi ce nombre d’interventions, on comptera 121 opérations qui ont été faites au niveau du service de gynécologie; 39 au niveau du service de chirurgie générale et 47 autres interventions au niveau du service pédiatrique. Concernant la prise en charge médicale, on notera 294 consultations effectuées, 104 parmi ces auscultations portant sur des maladies obstétricales, ou encore des malades présentant certaine pathologie telle que tumeur et autres. Concernant les consultations visant la chirurgie générale, ce sont 68 consultations qui ont été effectuées au courant de l’année passée et 22 autres consultations pédiatriques au niveau de la ville de Biskra. Ces mêmes équipes médicales et chirurgicales ont effectué 84 interventions dont 43 au niveau du service de gynécologie, 33 au service de chirurgie générale et 8 autres portant sur la prise en charge chirurgicale des enfants. De même, que l’on comptera 135 consultations médicales au niveau de cette même ville. 85 consultations ont été effectuées au niveau de la gynécologie, 24 en chirurgie générale et 26 consultations ayant visé des enfants. Pareilles opérations de jumelage ont été inscrites pour éviter que la malade des villes du centre du pays n’a pas à se déplacer pour d’éventuelles interventions, ainsi, c’est le médecin qui se rapproche du malade.