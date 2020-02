<span style='text-decoration: underline;'>Club des boulangers d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des stages de performance en continu</span>

Les stages de performance en faveur des boulangers et pâtissiers, semblent être régulièrement organisés par le club des boulangers d’Oran que dirige le dynamique, Fouzzi, Baillaiche.

Ces stages en faveur des boulangers et pâtissiers venus de toute l’Algérie, sont très suivis par les professionnels de la boulangerie. Et à Oran, on compte plus de 1 500 boulangeries et pâtisseries à l’Ouest. Ces stages sont animés par de grands chefs de boulangerie, de la pâtisserie ou de la cuisine ; sachant également que monsieur Fouzzy est un chef expert et invite toujours les chefs experts pour ces événements afin que les stagiaires reçoivent une bonne formation de haut niveau.

Et pour ce dernier stage qui s’est déroulé à la maison de l’artisanat d’Oran à haï Sabah, le stage a duré plus d’une semaine où les stagiaires étaient tous des boulangers mais ils leur manquaient certaines spécialités, surtout dans le pain et la pizza.

Dans les stages préconisés par le club, on utilise que les ingrédients naturels et des huiles naturelles. Les stagiaires ont pu travailler sur une trentaine de variétés de pains, de différents pizzas, des gâteaux, salés et sucrés et tour ceci sans levure, que du BIO. « Nous avons une farine légère, elle n’est pas complète, ce qui donne un mauvais pain, parce qu’on sépare le son de la farine dans la minoterie, pour le vendre à part.

Ce qui diminue la valeur nutritive du pain et toutes les conséquences qui en découlent. Pour cette fin de cérémonie, une délégation de la chambre de l’artisanat est venue tester et questionner les stagiaires sur ce qu’ils ont appris.

Cette délégation conduite par le directeur de la chambre de l’artisanat monsieur Mehtar (le président du club, M.Fouzzy des boulangers, semble être satisfait de ce stage d’amélioration des compétences pour les boulangers, pâtissiers et chefs cuisinier, qui bénéficieront d’un diplôme dans la profession.

Adda.B