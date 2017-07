<span style='text-decoration: underline;'>Radieuse | Clôture du tournoi «Bahia-Foot»</span>:<br><span style='color:red;'>Des stars et Témouchent-Oran en finale</span>

C’est cet après-midi, que se terminera en apothéose, le challenge sportif de proximité, que connait Oran chaque été : le tournoi « Bahia-Foot », dans sa 19ème édition, au complexe sportif Reguig Abdelkader, de Maraval.

L’association Radieuse et son dynamique président, ont concocté un programme très alléchant et plein de surprises. Des stars du football national et une finale qui sera extrêmement disputée, entre les sélections de Témouchent et du quartier des Amandiers, d’Oran, animeront de belle manière cette manifestation sportive, qui attire à chaque fois, un public massif, désireux de voir en même temps du beau football, un engagement sur le terrain et du fair-play, notamment, du côté de l’idole, Lakhdar Belloumi et ses coéquipiers. La grande finale sera animée par deux équipes, qui lutteront pour l’honneur des wilayas de Témouchent et celle de hai louz d’Oran, sous les regards connaisseurs et intéressés, du ministre de la jeunesse et des sports, monsieur Hadi Ould Ali et le nouveau wali d’Oran, monsieur Mouloud Cherifi. Ce dernier, qui vient d’être installé, en qualité de premier responsable de la wilaya d’Oran, verra de près, pour la première fois, l’ambiance exceptionnelle des tournois de la Radieuse. A ses côtés, le contrôleur de la sûreté nationale, chef de la police de la wilaya, monsieur Salah Nouasri, qui représentera le patron de la DGSN, le général-major Hamel Abdelghani, ainsi que les autorités locales et des personnalités politiques et sportives. Ce riche programme, avec un match de gala d’exception, qui permettra au public, qui viendra certainement en force, d’admirer le talent toujours intact, des Belloumi, Bencheikh, Kouici, Megharia, Haddou Moulay, Hadj Adlane, Zerrouki, Mezouar, Driouche, Benchiha Nacer et l’ancien arbitre international, Mohamed Hansal.

Une autre rencontre sera animée, par l’équipe des étudiants africains, et la formation des étudiants sahraouis. Ce qui donne une dimension africaine à « Bahia-Foot ». Et fidèle à sa tradition, la Radieuse n’a pas oublié, de rendre différents hommages, à commencer, par celui de la grande figure de la chanson oranaise et algérienne, le défunt Houari Blaoui, qui vient de nous quitter récemment, Rahimahou Allah. De même qu’un autre grand hommage posthume, sera rendu aux militaires et policiers, martyrs du devoir national, qui ont perdu la vie au cours de leur noble mission.