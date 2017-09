<span style='text-decoration: underline;'>Wali d'oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des stations de prétraitement pour réduire les déchets industriels</span>

Une commission de wilaya visant à obliger les établissements industriels générateurs de déchets spéciaux (DS) et déchets spéciaux dangereux (DSD) à installer des stations de prétraitement a été installée à Oran, a annoncé mercredi le wali.

Interrogé en marge d’une journée d’étude organisée par l’APW sur le thème des déchets industriels dangereux, Mouloud Chérifi a estimé que la solution pour réduire le volume des DS et DSD et atténuer leur dangerosité réside dans l’installation de stations de prétraitement dans chaque établissement industriel. Cette commission aura comme prérogative de s’assurer que chaque établissement industriel installera sa propre station de prétraitement, a-t-il assuré, notant qu’il ne s’agit pas uniquement d’obliger les usines à installer ces stations mais aussi de les accompagner dans ce processus. La commission sera présidée par les deux directeurs locaux chargés des secteurs de l’environnement et de l’hydraulique. L’implication de la direction de l’hydraulique s’explique par l’importance des déchets spéciaux liquides générés au niveau de la wilaya, a précisé le wali. Pour sa part, le président de l’APW d’Oran, Benkhalfa Belkheir, a reconnu que le traitement des déchets industriels demeure embryonnaire au niveau de la wilaya, ce qui nécessite une multiplication des efforts pour mettre en place de nouveaux mécanismes afin de développer les filiales spécialisées dans le traitement de ce types de déchets, notamment avec l’implication de l’université dans le volet recherche. La directrice de l’EPIC CET Oran, Dalila Chellal, a souligné, quant à elle, le rapport étroit existant entre la pollution et les maladies métaboliques telles que le cancer et l’asthme, qui ne cessent de gagner du terrain. Elle a estimé que la lutte contre ces maladies ne peut pas se faire sans de sérieuses avancées en matière de gestion des DS et DSD qui polluent l’air, le sol et l’eau, et portent atteinte à la santé humaine. De son côté, la directrice de l’environnement, Samira Mazouz, a rappelé que plus de 200.000 tonnes de DS et DSD sont générées annuellement dans la wilaya d’Oran, soulignant qu’il y a urgence à prendre en charge les déchets de soins (7.000 tonnes par année), qui constitue un véritable danger sur la santé. Enfin, une convention entre l’Ecole nationale polytechnique Maurice Audin d’Oran (ENPO) et la multinationale TCS Environnement, spécialisée dans le traitement des eaux usées, a été signée en marge de cette journée, pour des formations sur le terrain des étudiants de l’ENPO.