<span style='text-decoration: underline;'>Tennis/Réunion du collège technique</span>:<br><span style='color:red;'>“Des suggestions importantes et constructives sont attendues’’</span>

Le collège technique national de la Fédération algérienne de tennis (FAT), entamé lundi à Alger, devrait aboutir à des suggestions et propositions «importantes» et «constructives» susceptibles de contribuer à la détermination des objectifs et actions liés à la promotion et au développement de la discipline.

“”Nous organisons cette quatrième réunion du collège technique dans le cadre du mandat 2017-2020. Nous sommes en train de débattre de plusieurs sujets, au cas par cas. Nous allons tenir compte de toutes les propositions susceptibles d’améliorer le tennis national dans le futur’’. a indiqué à l’APS, le directeur technique national (DTN) de la FAT, Mohamed Bouchabou. Quatre ateliers sont au programme de cette réunion qui prendra fin mardi. Il s’agit des ateliers : équipes nationales, l’organisation sportive et le classement, le développement et le beach-tennis ainsi que la programmation et la prise en charge des jeunes talents. “”Le programme proposé par la direction technique nationale aux membres du collège technique a été scindé en deux parties. La première est une synthèse générale des domaines d’intervention de la DTN, alors que la deuxième préconise les actions à mener dans les domaines identifiés comme ceux privilégiés pour enrichissement’’, a-t-il ajouté. D’autre part, ce collège technique aura à aborder un autre point inscrit à l’ordre du jour, à savoir la création d’une cellule de beach-tennis. Ce rendez-vous regroupe une cinquantaine de participants et participantes, notamment les présidents et directeurs techniques des ligues et clubs, les entraîneurs nationaux et ceux ayant suivi les stages ITF, les arbitres badgés ITF et toutes les compétences en relation avec le monde du tennis.