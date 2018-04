Des tableaux urbains à inscrire au registre des «points noirs»

Bien décidé à prendre en charge le fléau des inondations des chaussées, à chaque forte chute de pluie, le maire d’Oran M. Boukhatem, s’apprête à lancer une opération de réalisation de nouveaux avaloirs et de réhabiliter des anciens avaloirs existants. Dans ce cadre, précise-t-on, des instructions ont été données aux secteurs urbains de la commune, pour l’élaboration des «fiches techniques» concernant cette nouvelle «opération avaloirs», censée encore une fois régler le phénomène de la stagnation des eaux pluviales dans plusieurs endroits de la ville. Il se trouve que dans bon nombre de cités d’habitat, notamment au quartier HLM/USTO, le nombre d’avaloirs, anciens ou nouveaux, réalisés durant ces quinze années, est aujourd’hui, disons-le, impressionnant ! Mais, malheureusement, cela n’a pas pour autant amélioré l’état des lieux de cette zone urbaine qui se retrouve à chaque saison hivernale pénalisée par les ruissellements d’eaux boueuses bloquant jusqu’à l’entrée de bon nombre d’immeubles. On sait ici, que le problème, mille et une fois signalé aux responsables de l’OPGI et aux responsables successifs installés au chevet d’Oran, est lié à de graves «erreurs» et défauts dans le calcul et la conception du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales. Les inondations des caves et des vides-sanitaires qui s’accentuent à chaque hiver, attestent de la non conformité des poses de canalisations et des avaloirs, installés par l’ancienne entreprise DNC à la va-vite et n’importe comment. Ainsi, à partir du rond point El Morchid, les eaux pluviales empruntant le plus court chemin, se déversent à la cité des 1245 logts, drainant la terre des allées et des semblants de trottoirs défoncés, livrées à l’abandon depuis trente ans. L’abandon du chantier d’amélioration urbaine, ne pouvait qu’accentuer le décor sans nom, indigne en tout cas des ambitions au progrès et à la «modernité» d’un cadre urbain. Fatalement, beaucoup ici s’interrogent, sur cette énième opération de réalisation de nouveaux avaloirs qui, en toute logique, ne concernera peut-être pas cette zone d’habitation relevant du secteur urbain d’Es-Seddikia, tant il est vrai, qu’il n’y a «plus de place où installer un nouvel avaloir…» Un peu à l’image de ces dizaines de ralentisseurs, méritant leur nom de «dos d’âne», qui sont ici implantés en nombre, presque tous les dix mètres, au nom de la «prévention», ou comme ces anciens et nouveaux candélabres qui depuis plus de quatre ans, restent posés cote-à-cote, à moins d’un mètre l’un de l’autre, sans que l’on sache trop comment, ni pourquoi. Autant d’images, de scènes, de tableaux urbains à inscrire au registre des «points noirs» qui ne cessent de porter atteinte à la crédibilité des responsables et gestionnaires locaux, pourtant sincèrement engagés à répondre aux préoccupations des citoyens…

Par S.Benali