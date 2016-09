<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>Des témoignages sur le mouvement nationaliste</span>

Le réalisateur et photographe Mostefa Abderrahmane, auteur de nombreux documentaires historiques, procède depuis un mois, avec la collaboration de Ould Maâmar Mohamed, au recueil de témoignages auprès de certains militants du mouvement nationaliste et auteurs actifs du déclenchement de la grande guerre de libération nationale (1954–1962). Ces militants de la première heure se comptent actuellement sur les doigts d’une seule main. Ils sont tous âgés. Leurs témoignages étant très précieux, Mostefa Abderrahmane s’intéresse à eux. Ce réalisateur a déjà interviewé Benzaza Belkacem, Belhamiti Bendehiba, Kouka Hamida, Kouini Nacer et deux rescapés de la prison de Lambèze: Sehlalou Abdelkader et Garoui Abdelkader. D’autres militants et militantes du mouvement national et du déclenchement de la révolution de Novembre 1954, vont être contactés par ledit réalisateur et son collaborateur.

A indiquer, que quelques uns de ces militants ont participé activement aux manifestations de Mai 1945. Ainsi, le travail fait par Abderrahmane et son collaborateur, Ould Maâmar Mohamed, s’inscrit dans l’écriture de l’histoire, combien importante pour les générations présentes et futures. L’initiative est excellente et mérite d’être encouragée. Il convient de souligner, que le premier coup de feu annonçant la guerre de libération nationale a été tiré à Cassaigne, (actuellement Sidi Ali), tuant un colon, dans la nuit du 31 octobre 1954. L’opération prévue à zéro heure, le premier novembre 1954, a été bousculée par des événements imprévus.

Charef.N