<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem  </span>:<br><span style='color:red;'>Des Témouchentois visitent des sites historiques et spirituels et la station de dessalement</span>

Comme suite à l’article paru dans notre édition du 26 décembre dernier, indiquons qu’une délégation d’une vingtaine de Témouchentois, tous des cadres des diverses administrations et de retraités de l’Education, ont séjourné à Mostaganem durant deux jours, les trois et quatre du mois courant. Ainsi, les hôtes de Mostaganem ont été reçus dans la matinée de vendredi par les doyens scouts dans leur siège.

Le président de l’association des wilayas des doyens scouts a prononcé la formule de bienvenue tout en souhaitant un bon séjour à ladite délégation, conduite par Boualem Belhadri, président de l’association de défense des intérêts des utilisateurs d’eau urbaine et de protection de l’environnement.

Ainsi, Boualem a vivement remercié le président de l’association des doyens scouts pour l’accueil chaleureux. Ensuite, l’intervenant a lu un poème rappelant les vertus et les actions nobles du défunt Gaid Salah durant son jeune âge et tout au long de sa vie, contribuant à l’acquisition de l’indépendance de notre pays, sa sauvegarde et au maintien de sa stabilité, tout en faisant subir l’échec aux multiples tentatives de déstabilisation. Enfin d’après-midi de vendredi, les Témouchentois ont assisté à la projection d’un documentaire relatant les enfumades du Dahra. Il s’agit d’un crime contre l’humanité commis dans la nuit du 18 au 19 juin 1845 par les forces coloniales françaises commandées par le sinistre et barbare Pélissier, colonel à l’époque. En effet, quelques mille deux cents femmes, hommes, enfants et leur bétail, ont été tués par enfumades dans la vaste grotte sise dans la commune de Nekmaria, dans le dahra mostaganémois, où ils s’étaient réfugiés. Ainsi, la tribu des ouled R’hiah dont sont issus les chouhadas, a été exterminée. Durant toute la nuit du 18 au 19 juin 1845, les soldats français ont allumé des feux devant l’entrée de la grotte. La plus célèbre est la bataille de Mazagran située à quatre km à l’ouest de Mostaganem, survenue le 26 août 1558. Onze mille soldats espagnols sont tués dont le comte d’Alcaudette. Une terrible défaite qui stoppa les visées expansionnistes de l’Espagne. Sidi Lakhdar, durant quatre vingt (80) ans, a écrit des poésies glorifiant le Prophète (la paix et le salut sur lui) et incitant les fidèles à bien se conduire. Il est le précurseur du chiir El Melhoun (poésie populaire). Dans la poésie «Kassat Mazaghran maâlouma», Sidi lakhdar raconte avec détails la bataille de Mazagran. Auparavant, ladite délégation a visité la station de dessalement.

Le caractère barbare et monstrueux du colonialisme français, basé sur le racisme, a été mis en exergue. L’assistance a dénoncé et condamné la loi française du 23 février 2005 qui stipule à tort que le colonialisme était positif. Une véritable absurdité. Le cinéaste Mostafa Abderrahmane a rappelé que des Français libres ont contribué activement à notre guerre de libération nationale et continuent à revendiquer à la France la reconnaissance de ses crimes contre l’humanité qu’elle a commis en Algérie. Dans la matinée de samedi dernier, les Témouchentois se sont rendus sous la conduite dudit réalisateur, qui a eu le prix de l’UNESCO pour la photographie au début des années 90, dans la commune de Nekmaria pour visiter l’endroit où ont eu lieu les enfumades du Dahra. Des explications furent données encore à l’assistance sur le massacre de la tribu des Ouleds R’hiah. La grotte «Frachikh» qui a subi, il y a quelques années des éboulements, a eu comme conséquence la fermeture de l’entrée. Fort heureusement, Mostéfa a pu sauvegarder grâce à l’image, une partie de l’intérieur de ladite grotte. Il y a lieu de souligner, que lesdits éboulements sont l’œuvre de l’homme. En effet, des responsables ont construit sans étude appropriée une route qui passe sur la grotte. Les vibrations causées par les véhicules, notamment, les camions, provoquent les éboulements. Ensuite, les hôtes de Mostaganem se sont rendus à la ferme du maire colonial de Bosquet (Hadjadj) qui a servi de lieu de tortures et d’assassinats d’Algériens. Dans cette ancienne ferme, deux Moudjahids dont l’âge dépasse les quatre-vingt dix ans, à savoir «Belghit Boukhatem et Souahlalou, Abdelkader, qui ont participé au déclenchement de la guerre de libération nationale dans le Dahra mostaganémois, ainsi que Kouini Abdelkader, Moudjahid de la première heure à Ain Témouchent, âgé de quatre vingt quatorze ans, conduisant sa voiture et demeurant à Sidi Ali, avaient reçu les Témouchentois dans ladite ferme. Le premier cité qui travaillait dans cette ferme, a raconté sa participation, aux côtés d’autres Moudjahids à l’action contre cette ferme dans la nuit du premier novembre 1954, déclenchement de la guerre de Libération nationale. Il a assommé le gardien de la ferme et pris son fusil de chasse. Il a été arrêté quelques jours après et condamné à dix ans de prison. Quant à Belghit, il a raconté des séances de tortures et son placement dans une cuve à vin avec d’autres à l’intérieur de la ferme. Il a raconté que des patriotes sont morts asphyxiés dans des cuves. Ces auditeurs ont été très peinés en apprenant les souffrances subies par les patriotes algériens. Des témoignages vivants. Par la suite, la délégation témouchentoise s’est rendue au mausolée de Sidi Lakhdar situé dans la commune qui porte son nom, pour se recueillir à sa mémoire. Sidi Lakhdar, né à la fin du huitième siècle de l’hégire, est mort au début du dixième siècle, il a vécu cent vingt cinq ans et six mois. Il était général dans l’armée turque, et à ce titre, il a participé activement à des batailles contre les envahisseurs espagnols. Un immense feu avec des branches d’arbre et du souffre bouchaient plusieurs orifices d’évacuation qui se trouvaient autour de la grotte. A l’intérieur de celle-ci, l’atmosphère est infernale de par l’épaisse fumée qui s’introduisit. Ainsi, la France inaugure les premiers fours crématoires. Cette horrible action qui s’est répétée en divers lieux de l’Algérie, relève d’un plan savamment orchestré par des théoriciens de la colonisation et les officiels français. En effet, «exterminer, affamer, repousser les Algériens vers les terres stériles, ravager, incendier les maisons et moissons, couper les arbres fruitiers, détruire l’agriculture, appauvrir pour ramener le reste des Algériens à l’obéissance», telles étaient les consignes reçues par les militaires français de leur hiérarchie. A l’issue de la projection dudit commentaire, un débat s’est instauré entre son réalisateur, le cinéaste mostaganémois, Mostéfa Abderrahmane et l’assistance.

Charef.N