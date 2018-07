<span style='text-decoration: underline;'>Une vidéo ébranle les réseaux sociaux </span>:<br><span style='color:red;'>Des tonnes de déchets à la cité St-Charles</span>

Une vidéo montrant de grandes quantités de déchets jetés sur les terrasses de la cité St-Charles, a fait le buzz hier sur les réseaux sociaux.

Cette vidéo d’une durée de 45 minutes, a montré la situation catastrophique sur place. A cause de tonnes de déchets jetées par les riverains sur la terrasse de cette cité. Certains internautes ont qualifié cette situation de «catastrophe écologique».

D’autres ont appelé les services concernés, à intervenir pour trouver une solution efficace à ce problème. Mais selon des habitants rencontrés sur place, le problème ne sera jamais résolu. «A chaque fois que les lieux sont nettoyés, les voisins jettent encore des déchets et après quelques semaines la situation revient à son point de départ dira-t-il. Avant qu’un autre ajoute: «c’est désolant de voir cette situation dans la capitale de l’ouest algérien. Mais la faute n’est pas aux services concernés. Mais bien à l’incivisme de nos riverains.

Les odeurs nauséabondes sont insupportables dans les étages inférieurs c’est un véritable enfer dira-t-il. Notons, que cette situation concerne également d’autres cités à Oran à l’instar des cités Perret et Jules ferry. La Cité Perret dans le secteur urbain El Emir au centre-ville, un axe principal de passage vers de très nombreuses directions, vit elle aussi dans cette insalubrité qui a depuis longtemps dépassé le seuil du tolérable sur le plan visuel comme sur le plan de la santé publique. Dans ce même secteur, sur la rue de Nancy, en plein cœur de la ville, les odeurs nauséabondes font fuir les passants alors que les escaliers menant vers le tunnel de la place Murat, servent d’urinoirs à ciel ouvert. Le paradoxe, c’est que ce lieu, se trouve face au jardin du square Port Said. Un peu plus haut, le secteur urbain d’Es Seddikia ou la place de Gambetta elle aussi, un passage multidirectionnelle, ressemble plus, à un bourg, avec ses marchés informels et ses ordures qui jonchent la voie ferrée.