<span style='text-decoration: underline;'>Belgaid </span>:<br><span style='color:red;'>Des tonnes de déchets jonchent le sol</span>

Depuis plus d’une semaine, la collecte des ordures n’a pas été effectuée au niveau du nouveau pôle urbain de Belgaïd, notamment dans les cités 5100 et 2000 logements. Les citoyens ont lancé hier un énième appel aux services concernés pour mettre fin à cette situation. En effet, des tas d’ordures ménagers jonchent le sol, et la situation est insupportable pour les citoyens, «on ne peut même pas ouvrir nos fenêtres, nos enfants passent à côté de ces décharges quand ils se dirigent vers les écoles, il y’a des moustiques et des rats, « où sont les services concernés ? », nous dira un citoyen de la cité 2000 logements, où sur place, nous avons constaté plusieurs points noirs, «l’Etat a réalisé des milliers de logements sans assurer l’hygiène, la commune n’a pas beaucoup de bennes tasseuses pour faire face à cette situation, on veut une solution durable et efficace », dira un autre.

Notons que la cellule de l’environnement du cabinet du wali a intervenu récemment sur place, en coordination avec des Epics et des concessionnaires privées, où 61 tonnes de déchets ont été collectées et l’éradication de plusieurs points noirs, mais beaucoup d’autres points restent notamment dans les cités LPA et la cité 5100 logements. Notons que selon les citoyens, ce problème ne date pas aujourd’hui et risque d’empirer dans les semaines à venir, quelques citoyens pensent déjà à cotiser de l’argent et louer des camions pour le ramassage des ordures devant l’absence d’une collecte périodique des déchets.

Fethi Mohamed