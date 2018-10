<span style='text-decoration: underline;'>Reçus par le Groupe Ouest Tribune</span>:<br><span style='color:red;'>Des touristes français dans l’univers de l’Emir Abdelkader</span>

Des visiteurs français passionnés de l’histoire et de la culture algérienne, ce n’est pas trop courant, particulièrement par les temps qui courent. Mais des citoyens de l’hexagone qui se passionnent pour la vie et le parcours de l’Emir Abdelkader, la vie de l’Emir Abdelkader, c’est totalement surprenant et inédit. Le groupe Ouest Tribune les a reçus, amenés par notre ami Chamyl Boutaleb, le président de la Fondation Emir Abdelkader.

Toujours aussi attentionné envers ceux qui se passionnent du personnage et de la vie tumultueuse de l’Emir, Chamyl a encadré durant deux jours 20 personnes entre hommes et dames venues de Lyon, toutes attirées par l’aura et la dimension historique de celui qui a fédéré pour la première fois, la lutte armée contre les troupes françaises colonisatrices de notre pays. Avec lui et avec la précieuse présence de Madame Daouadji, enseignante à l’université d’Oran et chercheuse auprès du CRASC, les hôtes de l’Algérie ont remonté le long des périples de l’Emir Abdelkader, de la Moubayaa sous l’arbre séculaire de Ghriss aux localités environnantes structurées par l’Emir, en passant par sa stratégie de réunification des troupes armées qui combattaient de manière éparpillée l’occupant français.

A l’origine de ce voyage culturel, un homme aux qualités humaines rares et aux vertus politiques assumées, celles du rapprochement interreligieux. Christian Delorme est un prêtre qui se démarque totalement de ses autres collègues en France. Natif et exerçant à Lyon, 68 ans, il s’implique à corps et à cris dans l’hospitalité et le mieux vivre ensemble. A l’âge de 15 ans Christian Delorme découvre le pasteur Martin Luther King lors d’une conférence à la Bourse du Travail et se projette d’emblée dans sa philosophie de la « non violence » de l’ouverture à toutes les religions et de la fraternité œcuménique. Depuis, celui que ses administrés et que les médias appellent « le curé des Minguettes » prône le dialogue continu entre chrétiens et musulmans. Ses positions exprimées au quotidien ne cèdent pas une once, aux influences politiques et sociales tentées naturellement par son environnement immédiat. Devenu prêtre un matin d’avril 1978 sous le mandat de Paul VI, le pape de l’ouverture du monde, Christian Delorme ne dérogera jamais plus à ses convictions. C’est donc dans cet esprit qu’il organise et anime des escapades culturelles à travers des pôles aussi géographiquement éloignés que divergeants sur le plan religieux et civilisationnel.

L’occasion pour ses compagnons de route et de découvertes, de percevoir non sans émotions, les destinations touristiques et culturelles, les différences par rapport à l’occident et à l’orient livrées par Tlemcen, Oran, Mazouna lors de cette randonnée à travers l’histoire et les passerelles civilisationnelles. Un pionnier et un guide du dialogue croisé que Christian Delorme, tel que traduit par Rachid Benzine en France, un autre protagoniste et ami, tous deux apôtres du rapprochement interreligieux.

Delorme étonnera encore plus ses accompagnateurs français lorsqu’après que le PDG du groupe Ouest Tribune, Abdelkader Bensahnoun ait offert un tableau grand format de l’Emir Abdelkader, notre invité commença à disséquer son portait : « la photo reproduite serait celle d’un âge juvénile de l’Emir, confie l’heureux élu. Regardez bien le turban. Il est légèrement froissé, parce qu’il sort d’une intense activité….. »

Sacré Christian. Il aura tout lu et décortiqué sur l’Emir Abdelkader.

Fayçal Haffaf