<span style='text-decoration: underline;'>EL ANCOR </span>:<br><span style='color:red;'>Des travaux d’aménagements urbains et de goudronnage des routes</span>

Dans le cadre du programme des projets de développement à concrétiser pour l’amélioration du niveau de vie des citoyens, la commune d’El Ançor a bénéficié d’une enveloppe conséquente pour divers travaux au niveau de plusieurs quartiers qui relèvent de cette commune. A noter que des travaux sont en cours à l’entrée de la commune du coté des andalouses pour des opérations d’aménagement urbains concernant des trottoirs et le goudronnage des routes qui touchent le centre ainsi que des travaux au niveau de la route en allant d’El Ançor vers Boutlélis ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la commune . A noter d’autre part, que d’autres travaux qui étaient interrompus ont repris .

Des travaux de réhabilitation toucheront notamment le stade communal dans une semaine au plus tard et l’entreprise chargée de l’exécution de ces travaux va bientôt entamer ces travaux . Le but de ces actions est de redonner à cette région une bonne image et de revaloriser les quartiers qui relèvent de la dite commune pour apporter plus de confort aux habitants des cités en aménageant les lieux et en améliorant l’état du réseau routier pour faciliter la circulation des automobilistes en luttant contre les nids de poules et les crevasses qui s’incrustent et gênent les usagers de la route.

Bekhaouda Samira