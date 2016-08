<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span> :<br><span style='color:red;'>Des volontaires de sept wilayas pour nettoyer deux quartiers</span>

L’association ‘Jeunesse volontai re’ en coordination avec l’association nationale ‘Touiza’ en partenariat avec la DOU centre, la DJS, LAPALEJ de Sidi Bel Abbès et la DAS, ont organisé un chantier national de jeunesse, constitué d’une quarantaine de participants venus de différentes régions du pays à savoir Tizi Ouzou, Chlef, Tiaret, Tissemssilt, Bouira, Relizane et Sidi Bel- Abbès. Cette action qui a coïncidé avec le 20 Août, la fête nationale du moudjahid, s’achèvera le 27 de ce mois. Le travail est divisé entre deux groupes de jeunes qui s’attèlent à des actions de volontariat quotidiennement menées, et ce au niveau du site 1 du campus universitaire de Sidi Bel- Abbès et Sidi Bouazza El-Gharbi, lieu ou se trouve la pépinière.

B.Didène