<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Deschamps voit Zidane sélectionneur des Bleus</span>

Alors que la France s’apprête à affronter l’Espagne mardi au Stade de

France, Didier Deschamps a accordé un entretien à El Pais. Dans cette interview, le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur Zinedine Zidane et Karim Benzema. L’ancien entraîneur de l’OM s’est montré élogieux envers le coach du Real Madrid et a affirmé qu’il serait, un jour, le sélectionneur des Bleus. « Je suis très heureux quand je vois le succès qu’il a à Madrid. Je suis convaincu que Zidane va finir par être le sélectionneur de la France, en raison des liens avec ce pays et cette équipe. On se connaît très bien. Je ne vois pas sa présence comme une menace ou une pression pour moi. Un jour, il aura aussi à assumer cette grande responsabilité mais pour le moment je suis ici », a-t-il confié au journal espagnol.

Deschamps a ensuite évoqué le cas de “Benzema”, en affirmant que le buteur des Merengues était bien sélectionnable. « Je ne veux pas entrer dans ces considérations. Je dois prendre des décisions. Je ne parle pas de la qualité footballistique du joueur. Je dois prendre des décisions pour le bien de cette équipe, pour l’avenir et le succès de ce groupe. La porte pour qu’il revienne avec nous n’est pas plus ouverte aujourd’hui qu’hier. C’est comme ça. Il est de nouveau sélectionnable, comme beaucoup d’autres joueurs avant lui », a-t-il déclaré.