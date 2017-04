<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre la spéculation </span>:<br><span style='color:red;'>Déstockage de 150 tonnes de pomme de terre</span>

Une quantité de 150 tonnes de pomme de terre a été déstockée

récemment pour être cédée directement aux consommateurs des wilayas d’Oran, de Mostaganem et de Tlemcen, a-t-on appris lundi du directeur régional du commerce d’Oran. La pomme de terre a été vendue, entre 40 et 45 DA le kilogramme, directement au consommateur sous forme de sacs de 10 kg, a expliqué Fayçal Ettayeb, considérant que cette opération permettra d’amorcer une baisse sensible du prix de ce tubercule. Selon le même responsable, cette action, initiée par les directions de commerce et des services agricoles d’Oran, vise à lutter contre les pratiques spéculatives de ce tubercule dont les prix ont dépassé le seuil des 100 DA le kilogramme. Les prix auront tendance à la baisse dans les prochains jours, notamment avec l’arrivée sur le marché des récoltes de pomme de terre de saison, a-t-il assuré.