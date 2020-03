<span style='text-decoration: underline;'>Batna et Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>Destruction de 13 casemates pour terroristes et 7 bombes artisanales</span>

Au total, 13 casemates pour terroristes et sept bombes de confection artisanale ont été détruites lors d’opérations de fouille, recherche et de ratissage menée par l’Armée nationale populaire (ANP) dans la localité de Djebel Ahmar Khaddou, commune d’Arris, wilaya de Batna et dans la localité d’Oued Aiouedj, wilaya de Médéa, indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Djebel Ahmar Khaddou, commune de Arris, wilaya de Batna/5eRM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 02 mars 2020, douze (12) casemates pour terroristes contenant des denrées alimentaires et des effets de couchage, ainsi que six (06) bombes de confection artisanale, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit une (01) casemate pour terroristes et une (01) bombe de confection artisanale, et ce, lors de l’opération de fouille et de recherche toujours en cours dans la localité de Oued Aiouedj, wilaya de Médéa/1èreRM», a précisé le MDN. A Tamanrasset (6eRM), (15) individus ont été intercepté par des détachements de l’ANP qui ont également saisi, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «(03) groupes électrogènes, (03) marteaux piqueurs, un (01) détecteur de métaux, ainsi que deux (02) véhicules tout-terrain et un (01) fusil de chasse», a-t-on ajouté. Selon la même source, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont découvert à Mehalma, wilaya d’Alger/1eRM, deux (02) pistolets automatiques, deux (02) grenades et (579) balles de différents calibres». Par ailleurs, un détachement combiné de l’ANP a «appréhendé, à Rélizane/2eRM, un (01) narcotrafiquant et saisi (3,3) kilogrammes de kif traité et un (01) véhicule touristique», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont «arrêté trois (03) narcotrafiquants en possession de (570) comprimés psychotropes à Biskra/4eRM».