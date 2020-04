<span style='text-decoration: underline;'>Tizi Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>Destruction de 2 cachettes contenant 54 kilogrammes de TNT</span>

Deux (2) cachettes contenant 54 kilogrammes de TNT et une quantité de munitions ont été découvertes et détruites mardi à Tizi Ouzou par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Djbel Sidi Ali Bouneb, wilaya de Tizi-Ouzou en 1e Région militaire, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 14 avril 2020, deux cachettes contenant 54 kilogrammes de TNT, une quantité de munitions s’élevant à 103 balles et divers moyens de communication, tandis qu’un détachement combiné de l’ANP a intercepté un élément de soutien aux groupes terroristes à Skikda en 5e Région militaire», note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée «et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Tébessa en 5e Région militaire, quatre (4) narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 122 kilogrammes, ainsi qu’un fusil de chasse, trois véhicules et une somme d’argent estimée à 305 millions de centimes».

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont appréhendé, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen en 2e RM, Ouargla en 4e RM et Oum El Bouagui en 5e RM, 3 narcotrafiquants et saisi 30940 comprimés psychotropes et deux véhicules touristiques, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté un narcotrafiquant en possession de 4,7 kilogrammes de kif traité, à Tlemcen», ajoute la même source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar en 6e RM, deux individus et saisi deux véhicules tout-terrain, 1,746 tonne de denrées alimentaires et 2000 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que 16 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et In Salah».