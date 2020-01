<span style='text-decoration: underline;'>Général major Chengriha</span>:<br><span style='color:red;'>Détermination de l’ANP à soutenir les démarches du Président Tebboune en faveur du développement du pays</span>

Le chef d’Etat major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le Général-major Saïd Chengriha a mis en avant, mardi à Alger, la détermination de l’ANP à soutenir et appuyer les «nobles démarches» du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en faveur du «développement du pays dans tous les domaines».

Dans son allocution devant le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), le Général-major Chengriha a déclaré: «nous vous assurons de notre entière détermination à soutenir et appuyer vos nobles démarches pour le développement du pays dans tous les domaines et sur tous les plans, en concrétisation des ambitions et aspirations légitimes de notre vaillant peuple». «Nous ne ménagerons aucun effort pour permettre à notre chère patrie d’atteindre ses objectifs escomptés et recouvrer sa place privilégiée et méritée au double plan régional et international», a ajouté le chef d’Etat major de l’ANP par intérim, assurant «vous nous trouverez toujours à vos côtés pour la réalisation de ces nobles objectifs».

S’adressant au Président Tebboune dans son allocution de bienvenue, en son nom personnel et au nom de l’ensemble du personnel de l’ANP parmi les officiers, sous officiers, hommes de troupe et personnels militaires, le Général-major Chengriha a dit «nous vous souhaitons plein succès dans vos nobles missions, Priant Dieu, Tout-puissant, de guider vos pas et de vous assister dans la gestion des affaires du pays, et de gratifier, en cette nouvelle ère, l’Algérie de plus de sécurité, de paix et de stabilité et des facteurs de croissance et de prospérité, et notre peuple de la pérennité des liens de fraternité et d’unité». A cette occasion, il a rendu hommage au Président de la République pour «sa réussite à créer une nouvelle dynamique dans le pays, qui a fait renaitre l’espoir dans l’esprit des Algériens et contribué à consolider leur confiance en les institutions de leur Etat et en la capacité de ces-dernières à concrétiser leurs aspirations légitimes à la faveur des nombreux et prometteurs chantiers ouverts, en l’espace d’une courte période, au double plan interne et externe».

Au plan international, le Général-major Chengriha a rappelé que «l’Algérie a pu recouvrer son rôle avant-gardiste dans la région grâce à vos efforts diplomatiques soutenus, en s’imposant en tant qu’acteur régional central et incontournable dans les démarches de règlement des différents conflits régionaux». Au niveau interne, «vous avez réussi à apaiser les esprits et rassurer toutes les franges du peuple, en adoptant la voie du dialogue et de la consultation des personnalités nationales, des partis, des associations, de la société civile et des différents médias», a-t-il poursuivi. Le Général-major Chengriha a réitéré, dans ce contexte que «l’ANP digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) demeurera, en tant qu’Armée républicaine, entièrement disposée à s’acquitter, à tout moment, de ses missions constitutionnelles, consistant à veiller à la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale, de l’unité du pays et de son intégrité territoriale, comme stipulé dans l’article 28 de la Constitution, accomplissant ainsi seulement son devoir sacré et ses missions nobles».

«Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l’ANP demeure à jamais une Armée unifiée, une Armée pleinement engagée quant à ses nobles missions, une Armée attaché à sa doctrine de travailler dans le silence avec sagesse et clairvoyance», a-t-il encore soutenu mettant en avant «son attachement ferme à ancrer ses nobles valeurs dans l’esprit de ses enfants». Soulignant «la disponibilité opérationnelle permanente de l’Armée nationale populaire, sous la direction du Président de la République, Chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale pour relever tous les défis et faire face à quiconque osera porter atteinte à notre intégrité territoriale et à la sécurité et la stabilité de notre pays», le Général-major Saïd Chengriha a réitéré que «l’ANP, digne héritière de l’ALN demeurera le bouclier et le rempart contre lequel échoueront toutes les tentatives hostiles, conformément au serment fait aux valeureux Chouhada».