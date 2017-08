<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Deux bandes rivales s’affrontent sur la place publique</span>

Deux bandes rivales, dont l’une de Sidi El Bachir, composées d’au moins 15 personnes, se sont affrontées avant-hier vers les coups de minuit, sur la place publique du 1er Novembre à Aïn El Türck, semant la panique générale parmi les nombreuses familles qui se promenaient paisiblement à cette heure tardive de la soirée.

Selon les informations qui nous sont parvenues de source sécuritaire, l’altercation entre les deux groupes a commencé dans un établissement hôtelier situé sur le grand boulevard du centre-ville d’Aïn El Türck. Etant sous l’emprise de l’alcool, les groupes rivaux passèrent vite aux mains, exhibant toutes sortes d’armes blanches et d’objets contondants, mettant sens dessus dessous l’établissement. La tension ayant atteint son paroxysme, les membres des deux groupes seront éjectés dehors par les gardiens de l’établissement. La colère dans les deux camps, ne baissera pas d’un ton, puisque ces éléments iront s’exhiber sur la place publique parmi la population, en livrant une bataille sanglante dans laquelle il est dénombré des blessés de part et d’autre. L’on apprendra plus tard, qu’un des deux groupes fera appel à du renfort. La violence déployée par les deux bandes rivales, a fait fuir les familles qui se trouvaient sur les lieux et dont certaines ont été prises dans l’étau. La bataille ne prendra fin qu’avec l’arrivée d’un renfort des forces de sécurité de la sûreté de daïra d’Aïn El Türck. Plusieurs individus seront ensuite interpellés et conduits au poste de police, en attendant leur traduction devant la justice pour répondre des griefs de troubles à l’ordre public ainsi que port d’armes prohibées.

Karim Bennacef