<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Deux blessés dans un incendie d’un appartement</span>

Il semble que les feux d’appartement aux quartiers Sidi Djilali et Ben Hammouda deviennent une habitude vu la répétition de ces drames. Le tout dernier incendie a été signalé par la protection civile de Sidi Bel-Abbès, dans l’après-midi de mercredi dernier quand un appartement sis à la cité 465 logements a pris feu. L’intervention des sapeurs pompiers a été efficace, sauvant la vie des locataires, dont une femme et un enfant qui souffraient de difficultés respiratoires. La protection civile est intervenue avec une vingtaine de pompiers, trois officiers, deux camions citernes, un camion à échelle mécanique, un médecin et trois ambulances.

M.Bekkar