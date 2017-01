<span style='text-decoration: underline;'>Au sud de Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Deux cas d’hypothermie à cause du froid</span>

Les éléments de la protection civile, de Sidi Bel Abbès, sont intervenus à vingt-sept reprises durant les dernières vingt-quatre heures, vu les intempéries et les fortes chutes de neige qui ont frappé dans la région sud de la wilaya.

La majorité des interventions des sapeurs pompiers pour des fuites d’eaux dans les maisons des citoyens, ou dégager des véhicules embourbés. On cite donc trois voitures dégagées des boues au chef-lieu de wilaya, et un camion, et un tracteur au niveau de la RN 104 à Marhoum. La protection civile n’a enregistré aucun accident de route et tient à rappeler les conducteurs à respecter le code de la route, et surtout, sensibiliser les habitants sur l’utilisation des chauffages et de s’assurer de leurs installations de gaz afin d’éviter la propagation de monoxyde de carbone. Pour sa part, la direction de la santé de SBA a enregistré durant les 48 heures de chutes de neige, trois interventions dont celle de secours portée à un vieil homme de 80 ans à Télagh victime d’une fracture au pied et qui fut transféré de l’hopital de Télagh vers le service de traumatologie du CHU Abdelkader Hassani de Bel Abbés. Les deux autres cas concernent une hypothermie dont ont été victimes deux citoyens au village Totane Yahia, découverts par les éléments de la gendarmerie nationale. Ils sont été soignés à temps à l’hôpital Ouchen Ahmed de Ras El Ma.

M.Bekkar