<span style='text-decoration: underline;'>En septembre pour sensibiliser les écoliers</span>:<br><span style='color:red;'>Deux classes pédagogiques sur l’environnement marin</span>

L’association oranaise Les amis de la mer vient de finaliser les procédures pour lancer deux classes pédagogiques pour sensibiliser les écoliers sur les dangers de la pollution et l’importance de la préservation de l’environnement marin, a-t-on appris des initiateurs du projet.

Ces deux classes, de 30 élèves chacune, aménagées au niveau du siège de l’association, situé au port d’Oran, accueilleront les élèves des trois paliers, de différents établissements scolaires d’Oran et même des wilayas avoisinantes, a indiqué Houari Belayachi, président de cette association. Ces classes seront encadrées par des enseignants universitaires, a-t-il noté, ajoutant que les cours seront animées avec le concours de l’université d’Oran et de la direction de l’éducation. Le programme de sensibilisation sera dispensé chaque samedi et mardi après-midi, tout au long de l’année scolaire. Il touchera des thèmes en rapport avec la pollution des fonds marins, la durée de dégradation de différents matériaux comme le plastique, l’importance de la préservation de la faune et la flore marine, etc. «Nous constatons une pollution de plus en plus accrue au niveau de l’environnement marin à Oran, ce qui nous a mené à réfléchir à cette classe pédagogique, qui consiste à sensibiliser nos enfants, les hommes de demain, sur ces questions environnementales», a souligné M. Belayachi.