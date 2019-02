<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie de football (1/4 de finale aller) </span>:<br><span style='color:red;'>Deux derbies pour ouvrir le bal</span>

Deux derbies alléchants, CR Belouizdad – NA Husseïn-Dey et USM Annaba – ES Sétif, seront au menu de la première partie des quarts de finale (aller) de la Coupe d’Algérie de football, prévus à partir de mardi.

Chacune des quatre équipes en lice mardi auront à coeur de prendre option sur une qualification pour les demi-finales de l’épreuve populaire. Le stade olympique du 5-Juillet va vibrer au rythme du derby algérois CRB-NAHD qui s’annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Les deux équipes traversent en effet une période faste, ce qui augure d’une confrontation âprement disputée. Le NAHD, leader du groupe D de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine, enchaîne donc avec un autre derby en Dame Coupe, après avoir éliminé le MC Alger en 1/8 de finale (1-0). Le Chabab, invaincu en 9 rencontres, toutes compétitions confondues, soit depuis l’arrivée à la barre technique d’Abdelkader Amrani, sera certainement un sérieux client pour le Nasria, même si son objectif principal reste bien évidemment le maintien. A l’Est du pays, l’USM Annaba, qui n’a plus atteint ce stade de la compétition depuis plusieurs années, accueillera dans la première manche l’ES Sétif, qui souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Ayant réussi à mettre fin à deux défaites de rang en disposant mercredi dernier à domicile de l’Olympique Médéa (1-0), l’Entente, un des spécialistes de l’épreuve, a les moyens de sortir «indemne» du chaudron du 19-Mai, habitué à faire le plein pour ce genre de rendez-vous. L’équipe d’Annaba, dirigée désormais par l’entraîneur Lakhdar Adjali, fait du surplace en championnat de Ligue 2 et occupe la 6e place, après sa contre-performance à domicile vendredi face à l’USM El-Harrach (0-0). Les quarts de finale (aller) de la Coupe d’Algérie reprendront samedi prochain avec au programme le match entre la JSM Béjaïa et le Paradou AC, alors que le choc CS Constantine – MC Oran a été décalé au 12 mars.