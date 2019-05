<span style='text-decoration: underline;'>Un cas de bureaucratie criard</span>:<br><span style='color:red;'>Deux directions de wilaya d’Algérie Poste et deux autres d’Algérie Télécom à Mostaganem</span>

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’intelligence et la compétence de certains ministres durant la période du système que le mouvement populaire veut disparaître complètement, ont atteint des degrés négatifs, à tel point qu’une nouveauté bureaucratique a été introduite, bouleversant les anciennes structures de manière à effectuer un double travail, coûtant au Trésor des milliards de dinars.

En effet, les secteurs des postes et télécommunications sont un cas déterminant, sont coiffés chacun au niveau de chaque wilaya par des directions et au niveau national par trois directions générales. Ces DG transmettent au ministère de tutelle les informations relatives aux situations desdits secteurs.

Donc, dans chaque wilaya, il y a des directeurs d’Algérie Poste et d’Algérie Télécom qui sont actifs puisqu’ils sont confrontés aux réalités du terrain, et un directeur de wilaya des deux secteurs qui est passive. Elle ne reçoit que des bilans des directions de wilaya d’Algérie Poste et d’Algérie Télécom. Pourtant, celles-ci transmettent les mêmes informations à leurs directions générales qui les répercutent sur le ministre de tutelle. Il y a lieu de rappeler que l’année passée, «j’ai fait état de ladite situation, coûteuse et constituant une bureaucratie, à la ministre de l’époque lors de sa visite de travail à Mostaganem. Mais, la ministre était réticente.

Donc, mille employés et quarante huit directeurs de wilaya sont payés pour refaire un travail déjà bien accompagné par leurs collègues des deux autres directions. Ainsi, avec le changement prôné par le Hirak, des mesures adéquates doivent être prises pour assainir ladite situation pour mieux protéger les intérêts d’Algérie Poste et Algérie Télécom que sont avant tout commerciales. Parfois, les directeurs se gênent dans leur mission notamment lors des visites de travail effectuées par les autorités.