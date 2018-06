<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Deux enfants meurent noyés dans un bassin d’irrigation à Souaflia</span>

Deux enfants d’une même famille ont péri lundi soir noyés dans un bassin d’irrigation agricole dans la commune de Souaflia (Mostaganem), a-t-on appris mardi de source médicale.

Les deux enfants, âgés de 2 et 3 ans, ont été retrouvés des heures après leur disparition flottant dans un bassin d’eau destiné à l’irrigation agricole au douar Guechairia (35 km au sud de Mostaganem), a-t-on indiqué. Les deux victimes (un garçon et une fillette) ont été transférés à la morgue de l’hôpital de Bouguirat. Les services de la gendarmerie nationale de la commune de Mansourah ont ouvert une enquête sur les tenants et les aboutissants de cet incident mortel.