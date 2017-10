<span style='text-decoration: underline;'>Dans le cadre du programme «Fullbright Us visiting scholar»</span>:<br><span style='color:red;'>Deux enseignants américains à l’université d’Oran 2</span>

L’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, s’ouvre à l’international. Cette jeune université vient d’accueillir deux enseignants américains dans le cadre du programme «Fullbright Us visiting scholar», a-t-on appris hier, de sources autorisées.

Le premier enseignant va professer aux facultés des sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales, alors que le deuxième, va enseigner à la faculté des langues étrangères. «L’arrivée de ces deux universitaires américains, devra consacrer l’initiation et le début, d’un échange interuniversitaire algéro-américain», précisent les mêmes sources. Une enseignante du département anglais de la faculté des langues étrangères, séjourne, par ailleurs, déjà à l’université Costal Carolina aux USA. L’expertise de l’enseignante de l’université d’Oran 2, consistera, à accompagner l’université américaine dans la mise en place d’un programme universitaire, de langue et culture arabe. Cette enseignante a été consacrée ambassadrice culturelle pour l’exercice académique 2017-2018. Cette coopération, qui s’est initiée par un échange d’enseignants, ne manquera pas de s’étendre aux échanges d’étudiants et à la mise en place de projets de recherches communes entre les équipes de recherches des deux universités. L’objectif du programme «Fullbright Us visiting scholar», est de renforcer le lien entre les Etats-Unis et l’Algérie. Les chercheurs universitaires des deux pays, peuvent postuler à ce programme, pour mener des recherches dans de nombreux domaines, notamment l’intégration économique régionale, la coopération maritime, la promotion des possibilités pour les femmes, la croissance verte et les défis transnationaux, la traite des êtres humains, la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention de la traite des espèces sauvages ou la promotion d’une pêche durable. Les domaines d’études pourraient inclure, sans s’y limiter: l’éducation, les sciences de l’environnement, l’intégration des marchés financiers, la technologie alimentaire, les sciences de l’information, le journalisme, le droit, la science politique, l’administration publique, la santé publique/mondiale, les statistiques, le commerce et l’investissement, la facilitation du commerce et la linguistique appliquée.

H.Maalem