<span style='text-decoration: underline;'>Démolition de 10 constructions illicites à la plage des Coralès</span>:<br><span style='color:red;'>Deux ex-maires de Bousfer parmi les contrevenants</span>

L’opération de démolition de constructions illicites initiée jeudi par

l’APC de Bousfer à la plage « Les Coralès », aurait pu passer pour un fait banal, puisqu’il s’agit d’affaires routinières, sauf que dans ce cas précis, elle ne l’était pas. Et pour cause, parmi les dix habitations illicites démolies, deux appartenaient à deux ex-maires de cette même APC, lesquels de surcroît, en sont actuellement membres.

Une situation loufoque qui n’a pas manqué de faire rire sous cape, d’autant plus que les concernés étaient présents jeudi à la démolition de leurs propres habitations qui se passait sous leurs yeux. « On aura tout vu », s’est amusé à dire un habitant de cette station balnéaire, qui en connait des bouts des affaires scabreuses qui se déroulent en ces lieux. En effet, nombre de scandales se rapportant au détournement du foncier et des affaires de garages à bateaux, impliquant d’anciens et actuels élus, ont défrayé la chronique locale. Selon Mme Nadera Saddok, la présidente d’APC de Bousfer, il est difficile d’avancer un chiffre précis sur le nombre des habitations et constructions illicites réalisées sur le domaine public, « toutefois, assure-t-elle, les démolitions se feront au fur et à mesure qu’elles sont signalées.

Plus aucun empiétement sur le foncier ne sera toléré de qui que ce soit, avertit-elle, avant d’ajouter qu’après constatation des faits, les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires avec restitution des assiettes foncières détournées ». Il est à signaler qu’un fort cordon de gendarmes veillait au déroulement des opérations. Des citoyens en colère, parmi eux certains dont des maisons ont été rasées, ont déploré l’absence du délégué de secteur, qu’ils mettent en cause de par leurs déclarations compromettantes. Des faits qui seront surement suivis, laisse-t-on entendre, par l’ouverture d’une enquête pour débusquer les commanditaires de toutes ces manigances et tractations illicites sur le foncier, qui ne peuvent s’opérer, nous explique-t-on, sans la complicité de responsables au sein de l’administration.

La frénésie pour la déprédation du foncier à Bousfer, comme à Aïn El Türck d’ailleurs, Mers El kébir aussi et à El Ançor, ne s’est jamais tarie et a pris des proportions incommensurables et inimaginables. Et quand ce sont des responsables élus et administrateurs eux-mêmes qui sont les commanditaires des affaires scabreuses, comme cela a eu lieu dans l’affaire de l’EAC Mohamed Ghriss à Aïn El Türck, on imagine l’ampleur des dégâts. Comme quoi, ni le foncier urbanisable, ni le foncier agricole n’échappe aux rapaces et aux brigands qui ont dépecé le foncier dans la daïra d’Aïn El Türck, dont récemment l’affaire de la coopérative immobilière Zerga de St Roch ou d’autres encore à El Ançor.

Karim Bennacef