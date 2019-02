<span style='text-decoration: underline;'>5 morts et sept personnes secourues depuis le 1er décembre </span>:<br><span style='color:red;'>Deux femmes asphyxiées à Gdyel</span>

5 morts et sept personnes secourues depuis le 1er décembre

Il était 22 heures passées ce mercredi, quand les éléments de la Protection civile ont reçu un appel de secours, venant des habitants de la cité 216 logements à Gdyel, faisant l’objet d’une asphyxie de deux personnes due au monoxyde de carbone.

Arrivés sur les lieux, les éléments ont trouvé deux femmes âgées de 19 et 21 ans, allongées par terre. La première souffrait des difficultés pour respirer, tandis que la deuxième était complètement inconsciente. Les deux victimes ont reçu, sur place, les soins nécessaires par l’équipe médicale de la Protection civile avant d’être évacuées vers l’établissement hospitalier de la localité de Gdyel.

Il s’est avéré que les deux victimes ont été asphyxiées par le monoxyde de carbone du au chauffage. Il est important de signaler que cinq personnes ont trouvé la mort à Oran par ce gaz toxique, tandis que sept autres ont été secourues d’un danger de mort depuis.

C’est ce qu’a révélé un bilan de la Protection civile, rendu public la semaine passée. Au niveau national, pas moins d’une cinquantaine de personnes ont été asphyxiées par le monoxyde de gaz, tandis que plus de 580 autres ont été secourues depuis le début du mois de janvier, rapporte la Direction Générale de la Protection civile.

L’inconscience des citoyens vient en première cause de ces tragédies, car, la plupart allumaient les appareils de chauffage en fermant toutes sortes d’aération, empêchant l’air d’entrer et de se générer à l’intérieur. Alors entre inconscience et ignorance, la Protection civile appelle à la prudence.