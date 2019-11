<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Deux filles enlevées, libérées dans deux opérations distinctes</span>

Les éléments de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à libérer deux filles dont une mineure de leurs ravisseurs, dans deux opérations distinctes le week end dernier, a-t-on appris lundi de la cellule de communication et des relations publiques du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Suite à un appel parvenu aux unités de la gendarmerie nationale où un parent faisait part de l’enlèvement de sa fille âgée de 17 ans par un couple, une patrouille s’est rendue au domicile des mis en cause dans la commune de Hassi Mameche et parvint à arrêter les ravisseurs qui tentaient de fuir. Cette opération a permis aux gendarmes de libérer la fille mineure et de la rendre à sa famille et de présenter les deux prévenus devant la justice, a-t-on indiqué.

Dans une deuxième affaire, la sûreté de wilaya d’El Bayadh a été avisée par le frère de la victime que sa sœur, une universitaire de 19 ans a été enlevée à Oran et se trouve aux environs de la wilaya de Mostaganem. Ainsi, les éléments de la gendarmerie ont tenté à maintes reprises de rentrer en contact sur le téléphone portable de la jeune fille qui, finalement envoya un sms permettant de localiser le lieu de son enlèvement, de se rendre sur les lieux et de la libérer de ses deux ravisseurs. Ces derniers seront présentés ultérieurement devant la justice, a-t-on fait savoir.