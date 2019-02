<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 Mobilis (23e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Deux grands derbies, au Centre et à l’Ouest, avec des enjeux opposés</span>

Les dernies USM El Harrach – RC Kouba au centre et RC Relizane – WA Tlemcen à l’ouest seront à l’affiche de la 23e journée de Ligue Mobilis de football, prévue ce week-end, et qui sera marquée également par un duel au sommet, entre la JSM Béjaïa (6e) qui reçoit l’ASO Chlef (3e), au moment où le leader NC Magra accueillera la lanterne-rouge, l’USM Blida.

Ce sont cependant ces deux confrontations «entre voisins» qui devraient le plus captiver l’attention, surtout qu’au-delà du cachet derby, l’enjeu sera de taille pour chacun des quatre antagonistes, avec d’un côté l’USMH et le RCK qui luttent pour leur survie, et de l’autre, le RCR et le WAT qui jouent l’accession en Ligue 1 Mobilis. Des matchs indécis, qui restent ouverts sur différentes probabilités, puisque chacun de ces quatre clubs évoluera comme à domicile, faisant qu’ils peuvent tous aspirer à la victoire. Le choc de haut de tableau, entre la JSM Béjaïa et l’ASO Chlef lui aussi ne devrait pas manquer de piments, car mettant aux prises deux sérieux candidats à l’accession, qui à désormais huit journées de la tombée de rideau, veulent engranger le maximum de points et espérer ainsi faire partie du lot qui accèdera en Ligue 1 l’an prochain. De son côté, le mal classé l’ASM Oran, qui reste sur une très belle victoire en match derby contre l’ES Mostaganem (5-1) sera appelé à effectuer un périlleux déplacement chez le MC El Eulma (5e) et qui lui aussi reste sur un bon résultat, puisqu’il a ramené un nul (2-2) de chez le WA Tlemcen. La lanterne-rouge USM Blida ne sera pas mieux lotie que l’ASMO, puisqu’elle sera appelée à se rendre chez le leader NC Magra. Un ogre qui semble ne rien vouloir lâcher dans cette dernière ligne droite du parcours et avec la ferme intention de faire partie du lot montant. Autres matchs intéressants, qui vaudront probablement le détour, les chocs entre clubs de milieu de tableau JSM Skikda – Amel Boussaâda et MC Saïda – US Biskra, car là encore, il sera question de recoller au peloton de tête, ou tout au moins, éviter de sombrer dans les abysses du classement.