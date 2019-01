<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Deux individus en possession de 672 psychotropes, en provenance de France, arrêtés</span>

Les services de police aux frontières de l’aéroport international Ahmed Ben Bella (Oran) ont arrêté deux (2) individus en possession de 672 comprimés psychotropes, en provenance de France, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

«Dans deux affaires distinctes, les éléments de police de la brigade des frontières de l’aéroport d’Oran/ Ahmed Ben Bella ont, lors de l’accomplissement des formalités d’accès en territoire nationale, en provenance de France, intercepté deux individus en possession de 672 comprimés psychotropes dissimulés à l’intérieur de leurs bagages», précise la DGSN. Par ailleurs, les forces de police de la Sûreté de wilaya de Skikda, et à hauteur de la commune Salah Bouchaour Daïra d’El Harrouche/Skikda, ont tendu une sourcière, qui s’est soldée par «l’interception d’un véhicule, l’arrestation de trois individus et la récupération de 637 grammes de cannabis traité», ajoute communiqué. Les mêmes éléments ont opéré, par la suite, à une perquisition dans un domicile, laquelle s’est soldée par «la récupération de 87 comprimés psychotropes et 2 flacons de produits barbituriques», conclut la DGSN.