<span style='text-decoration: underline;'>Le principal mis en cause condamné à mort</span>:<br><span style='color:red;'>Deux jeunes gens tuent un taxieur clandestin pour lui voler sa voiture</span>

Le jeune H.T qui venait d’acquérir une voiture pour l’utiliser et travailler en tant que taxieur clandestin, ignorait tout du drame qui l’attendait. Le 16.09.2015, deux jeunes gens H.A, âgé de 32 ans et Y.M, de 26 ans, lui demanderont de les déposer au niveau de la localité de Chahayria, une course qui devait lui rapporter 500 da. Toutefois, c’est de sa vie qu’il payera ce voyage.

Il prendra alors les deux jeunes gens à bord de sa voiture et se dirigera vers le village demandé. Mais en cours de route, ces deux derniers qui étaient déjà ivres, commenceront par consommer des boissons alcoolisées à bord du véhicule. Un geste qui ne plaira pas au jeune taxieur qui leur demandera de mettre fin à ce comportement. Toutefois, au lieu d’obtempérer, les deux jeunes gens mis en cause dans cette affaire, continueront à consommer de l’alcool. Le jeune taxieur avant d’arriver à destination, garera sa voiture et s’arrêtera. A ce moment, H.A brandira alors un couteau et tentera de lui porter un coup en lui demandant de quitter la voiture. Il s’y opposera mais voilà, son complice l’immobilisera par le bras. Mais, l’instinct de survie étant plus grand, il arrivera à descendre de la voiture après que deux coups de couteau lui ont été portés.

Il sera rattrapé par ses bourreaux qui ne l’épargneront pas, lui assénant d’autres coups de couteau. Par la suite, ils s’empareront du véhicule du jeune taxieur le laissant baignant dans une mare de sang. Un couple qui venait d’assister à cette dernière scène, appellera les gendarmes en utilisant le numéro vert. Alors que les deux mis en cause ivres morts, feront un accident à l’entrée de la localité de chahayria où ils seront rattrapés par les gendarmes. Arrêtés et confrontés aux faits, si H.A reconnaîtra les faits mais dira qu’il était ivre et ne savait pas qu’il avait tué le jeune homme. Son complice lui aussi reviendra sur son état d’ébriété et niera les faits. Cités cette fin de semaine à la barre du tribunal criminel, H.A maintiendra ses déclarations en reconnaissant l’avoir poignardé, mais dira qu’il ne voulait pas le faire et qu’il était ivre ce jour-là.

Le second mis en cause lui, niera d’un bloc les accusations retenues contre lui. Le représentant du ministère public requit la peine capitale contre les deux accusés insistant sur la préméditation. Aux termes des délibérations, H.A écopera de la peine capitale, alors que son complice a été condamné à la perpétuité.

Abdelkrim.F