<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT- Rentrée scolaire 2017/2018</span>:<br><span style='color:red;'>Deux lycées, un collège et trois écoles primaires pour désengorger les classes</span>

Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2017/2018 étaient débattus, lors d’un Conseil de wilaya en présence de tous les directeurs de l’exécutif et présidé par le wali.

Le premier rapport présenté lors de cette séance de travail, concernait les nouveaux établissements prévus pour la prochaine rentrée. Selon le directeur de l’Education, 9 nouveaux établissements ouvriront leurs portes dès le mois de septembre prochain.

Il s’agit de trois groupes scolaires, un nouveau collège d’enseignement moyen (CEM)à Khémisti et de deux lycées au niveau des communes de Bordj Emir Abdelkader et Tissemsilt. À ce propos, le wali a insisté pour accélérer la cadence pour les établissements encore en chantiers afin qu’ils soient opérationnels à la rentrée. Concernant l’enseignement supérieur, le centre universitaire de Tissemsilt sera doté, à partir du mois de septembre prochain, d’une résidence universitaire de 2000 lits et cela pour faire face aux nouveaux étudiants. Dans le cadre des préparatifs pour la prochaine année scolaire, les services de la Direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya, ont prévu la distribution des trousseaux scolaires au profit des élèves issus de familles démunies, recensées en collaboration avec les autorités locales. Pour les aides financières (3000 DA pour les familles démunies), les services de la direction de l’Education, ont recensé pas moins de 41000 cas de nécessiteux à travers le territoire de la wilaya et une enveloppe globale de 12,3 milliards de dinars est prévue. De leur côté, les responsables du secteur des Ressources en eau et des Travaux publics, ont exposé le plan de lutte contre les inondations. En prévision des intempéries, des opérations de protection pour se préserver des inondations et des débordements des oueds à travers la wilaya, ont été réalisées par la Direction des ressources en eau (DRE).

Une enveloppe financière très importante, a été réservée à cet effet, concernant plusieurs communes sujettes aux inondations. Ces opérations consistent en la réalisation de canaux en béton, de réseaux souterrains pour les eaux pluviales, l’aménagement des berges et oueds et des bassins de rétention des eaux de pluie. Le directeur dira à cet égard, que “ces aménagements induiront un impact positif, en ce sens qu’ils réduiront les inondations”. Insistant sur la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de tous ces ouvrages réalisés, il est impératif de veiller au curage des canaux en béton et des oueds de tous débris et autres objets gênant le ruissellement des eaux pluviales. Ainsi que le nettoyage des points de jonction canal-ouvrage sous-terrain et le curage de têtes regards et avaloirs”. D’autres projets relatifs à la lutte contre les inondations sont en voie de préparation, d’après le rapport établi par la DRE. En outre, un autre programme prévisionnel de lutte contre les inondations a été également abordé par le représentant de l’Office national de l’assainissement (ONA), au cours de cette réunion. Ce programme vient compléter les actions entreprises dans ce sens et il s’agit d’une opération de curage préventif des avaloirs et de surveillance qui a touché 22 communes gérées par l’ONA. Pour conclure, le responsable des ressources en eau se référant les instructions du Ministre de la tutelle, relatives à la création d’une brigade de surveillance des réseaux, annoncera qu’un comité local a été mis en place, dont le rôle est de veiller à la qualité du service public de l’eau fourni aux citoyens et dont les principales missions s’articulent autour de: la prise en charge rapide et efficace des fuites, la lutte contre les piquages illicites, le suivi des réclamations et doléances des usagers de l’eau.

Mohamed Achraf