<span style='text-decoration: underline;'>Fièvre aphteuse </span>:<br><span style='color:red;'>Deux millions de doses de vaccins commandées</span>

Le directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche Hachemi Karim Kaddour, a estimé que le nombre de cas de la fièvre aphteuse enregistré cette année, a atteint les 150 têtes abattues.

Ainsi, le DSV, dans une déclaration à Ouest Tribune, a tenu à rassurer les populations, en disant que la maladie est presque maîtrisée. «Nous avons enregistré des cas de fièvre aphteuse dans quelques wilayas à savoir Sétif, Bejaia, Tizi-Ouzou, Bouira, mais nous avons engagé des concertations avec les Walis et leurs services pour maîtriser la situation», nous dira le responsable qui ajoutera encore que des équipes de vétérinaires se chargent du contrôle sanitaire des animaux, alliant sortie sur le terrain et surveillance des mouvements du cheptel à travers les différentes wilayas et ce, afin de dépister toute maladie devant être signalée. Au niveau des wilayas, des comités de contrôle aux frontières des wilayas, ont été mis en place, et ce, dans le but de superviser les entrées et les sorties du bétail extra-muros et le contrôle systématique de tous les élevages d’engraissement ont aussi été établis.

M.Hachemi Karim dira que les services de son ministère ont lancé une commande de 2 millions de doses de vaccins pour la fièvre aphteuse et qui seront, souligne-t-il, acquises très prochainement. Le même responsable expliquera que la commande des vaccins se fait après l’analyse et détermination du virus. «Nous nous pouvons pas commander des vaccins avant l’identification du virus», souligne notre interlocuteur, qui dira encore qu’après la réception des vaccins, tout le cheptel bovin, estimé à 2 millions de têtes, sera vacciné gratuitement.

Le DSV a tenu encore à remercier les éleveurs, qui selon lui, ont adhéré et répondu positivement aux appels du ministère de l’Agriculture, de réduire les déplacements des cheptels, stopper l’achat des bovins en cette période et aussi éviter les marchés des animaux.

A rappeler, que le ministre de l’Agriculture Abdelkader Bouazgui, avait indiqué que l’Algérie a pris des mesures préventives strictes après l’enregistrement de têtes bovines touchées par le virus de la fièvre aphteuse au niveau de certaines wilayas. Il a fait savoir, à ce propos, que l’importation et la circulation de cet animal avaient été interdites, outre l’envoi de médecins vétérinaires aux wilayas concernées pour s’enquérir et suivre la situation.

S’agissant des mesures préventives prises pour éviter le phénomène de putréfaction de la viande, le ministre a affirmé que le secteur ne saurait assurer l’éradication de ce phénomène mais prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter aux citoyens des pertes durant cette fête religieuse. M. Bouazgui avait relevé que son département avait initié des campagnes de sensibilisation à l’adresse des éleveurs pour contrôler la qualité des aliments fournis au bétail, outre la mise de vétérinaires à la disposition des éleveurs et des vendeurs.

Alger: Noreddine Oumessaoud