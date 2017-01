<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts asphyxiés au monoxyde de carbone et trois autres dans un état grave</span>

Deux enfants sont morts asphyxiés au monoxyde de carbone émanant d’un chauffage et trois autres personnes d’une même famille sont dans un état grave (coma) au niveau du service de réanimation du CHU de Tlemcen, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de la protection civile. Alertés samedi soir par un citoyen, les éléments de la protection civile sont intervenus à hai «Ain Defla» dans la daira de Chetouane pour évacuer en urgence un père et une mère de famille (36 et 27 ans) et leur enfant (4 ans) vers le service des urgences pour recevoir des soins intensifs, a-t-on indiqué. Les corps de deux autres enfants morts (1 et 7 ans) de la même famille ont été transférés vers la morgue du même établissement sanitaire, a-t-on ajouté.