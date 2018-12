<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bou Arreridj</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts dans des accidents de la circulation</span>

Deux personnes ont trouvé la mort dans deux accidents distincts de la route dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile. Le premier accident s’est produit sur un tronçon de la RN 103, au lieu-dit «Chaâbet Telma», dans la commune de Benhocine (Setif), suite à une collision entre une voiture et une moto, a indiqué la même source, avant d’ajouter que le motocycliste, âgé de 28 ans, est décédé sur place. La dépouille mortelle a été transférée à la morgue de l’hôpital Boukaâ de Sétif par les éléments de l’unité secondaire de la protection civile d’Ain Taghourt (Bordj Bou Arreridj), limitrophe de la ville de Benhocine. En outre, un nourrisson de douze mois a également trouvé la mort au quartier «Djaram», dans la commune d’El-Yachir (ouest de Bordj Bou Arreridj), percuté par une camionnette, a fait savoir la même source, soulignant que le corps sans vie de l’enfant a été transféré à la morgue de la clinique médicale de la même commune. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes exactes de ces accidents. A noter que les services de la protection civile de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont enregistré entre le 29 novembre et le 2 décembre, pas moins de 20 interventions pour neuf (9) accidents de la circulation, ayant engendré deux (2) morts et sept (7) blessés.