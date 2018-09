<span style='text-decoration: underline;'>Baraki</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts dans l’explosion d’une conduite de gaz</span>

Deux (2) personnes sont décédées et une autre blessée dans une explosion d’une conduite de gaz lundi après-midi à Bentalha (Baraki), indique un bilan provisoire de la protection civile.

L’explosion est survenue aux environs de 13h35 dans la région de Bentalha, en direction de Sidi Moussa, mettant le feu à deux camions appartenant à une société privée et faisant deux morts parmi ses chauffeurs et une autre personne grièvement brulée ayant reçu les premiers soins, avant son transfert à l’hôpital de Douera. L’extinction du feu se poursuit toujours, à travers la mobilisation, par les services de la protection civile, de 10 camions anti-incendie et de trois ambulances. Les services de sécurité ont procédé à la fermeture de la voie rapide pour parer à toute éventualité.