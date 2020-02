<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et 13 blessés dans un accident de la route</span>

Deux morts et 13 blessés dans un accident de la route

Ain Témouchent : Deux morts et 13 blessés dans un accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées mercredi à Ain Témouchent dans une collision entre deux véhicules, a-t-on appris du directeur de wilaya de la Protection civile, le commandant Mourad Bensalem.

L’accident est survenu au niveau de l’axe de la Route nationale RN 86 dans son tronçon reliant les communes de Hammam Bouhadjar et Hassi El-Ghella, suite à une collision entre un véhicule touristique et un autre utilitaire, a-t-on indiqué. Deux personnes, une femme âgée de 73 ans et un homme de 46 ans, ont péri sur les lieux de l’accident. Les 13 personnes blessées ont été transportées vers le service des urgences médicales de l’hôpital de Hammam Bouhadjar, a-t-on ajouté. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.