<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadah</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et quatre blessés dans un accident de la circulation</span>

Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dont une grièvement, dans un accident de la route survenu mercredi près de la commune de Arbouat (Sud d’El Bayadh), a-t-on appris auprès des services de la protection civile. L’accident s’est produit suite au dérapage d’un véhicule touristique qui s’est renversé, à son bord, les personnes d’une même famille au niveau de la RN 59 à 10 km de Arbouat. L’accident a causé la mort de deux femmes (59 et 38 ans) et a fait quatre blessés graves. Il s’agit d’un homme (40 ans), de deux fillettes de 13 et 7 ans et d’un garçon de10 ans. Les blessés dont une fillette en état critique ont été transportés par les éléments de la protection civile vers les urgences médico-chirurgicales de l’hôpital de Labiodh Sidi Cheikh. Les corps des deux victimes ont été déposées à la morgue du même hôpital et les services de la sûreté ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.