<span style='text-decoration: underline;'>Naama </span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et trois blessés dans un accident de la circulation</span>

Naama : Deux morts et trois blessés dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Ain Benkhelil, dans la wilaya de Nâama, a-t-on appris des services de la protection civile. L’accident s’est produit au niveau du chemin de wilaya no 6, à 27 km au nord de la commune d’Ain Benkhelil, suite à une collision entre deux véhicules provoquant la mort d’un homme (30 ans) sur place et une femme (26 ans) après son transfert à l’établissement hospitalier «frères Chenefa» de Mécheria.