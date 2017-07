<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et un blessé dans un accident de la circulation à Oued El Kheir</span>

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident de la circulation survenu samedi dans la commune d’Oued El Kheir, à Mostaganem, a-t-on appris des services de la protection civile. L’accident s’est produit au niveau de la RN 90, suite au dérapage de deux véhicules touristiques et leur collision causant la mort de deux personnes sur place (30 et 44 ans) et la blessure d’une troisième. Les agents de la protection civile ont prodigué les premiers soins au blessé avant de le transférer aux UMC de l’EPH d’Ain Tédèlès. Les dépouilles des deux victimes ont été transportées à la morgue du même hôpital. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.