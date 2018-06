<span style='text-decoration: underline;'>Relizane </span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et un blessé dans un accident de la circulation</span>

Deux morts et un blessé dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident de la route, survenu dimanche soir dans la daïra de Djidioua (wilaya de Relizane), a-t-on appris, lundi auprès des services locaux de la protection civile. L’accident s’est produit au niveau du CW no 7 au lieu dit «Douar Belkadid», dans la commune d’Ouled Sidi Mihoub, suite à la collision d’un véhicule utilitaire et d’une moissonneuse-batteuse. L’accident a causé la mort sur place d’une personne, âgée de 39 ans, alors que son fils, âgé de 10 ans, a rendu l’âme au CHU d’Oran où il a été évacué. Un jeune de 22 ans a été également blessé. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame de la route.