<span style='text-decoration: underline;'>Mascara </span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et une blessée suite à l’explosion de gaz à Baba Ali</span>

Mascara : Deux morts et une blessée suite à l’explosion de gaz à Baba Ali

La matinée d’avant d’hier jeudi, a été endeuillée par un drame qui a frappé une famille habitant le vieux quartier de Baba Ali, sis en plein centre de la ville de Mascara. Il était tout juste prés de six heures et demi de la matinée de jeudi, quand les riverains de la cité 50 logements de Baba Ali ont été secoués par une forte détonation. Il s’agissait malheureusement d’une explosion de gaz dans la demeure de leur voisin. La maison composée de deux étages a été pratiquement démolie, comme preuve de l’ampleur de cette explosion.

Une fois alertée, la protection civile s’est dépêchée sur le lieu du sinistre avec ses trois ambulances et trois camions ainsi qu’une brigade cynophile. Premier bilan, un garçon sain et sauf mais le père de la famille, F.B, âgé de 50 ans, chauffeur à l’hôpital succomba sur le lieu du drame. Sa femme brûlée au second degré fut évacuée vers les UMC de l’hôpital Meslem Tayeb de Mascara.

Restait la fille âgée de 18 ans qui a été ensevelie par les débris de la bâtisse. Il a fallu toute une matinée pour enfin extraire le corps sans vie de la victime.