<span style='text-decoration: underline;'>Tentative d’émigration clandestine à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts, une femme et un homme, parmi le groupe des harragas</span>

Tentative d’émigration clandestine à Aïn El Türck : Deux morts, une femme et un homme, parmi le groupe des harragas

Une tentative d’émigration clandestine vers les rives espagnoles, a tourné au drame, pour une jeune femme originaire de la wilaya de Chlef, âgée de 37 ans, et un jeune homme qui faisaient partie d’un groupe des 17 harragas interceptés hier aux alentours de 5 eures du matin à 10 km au large de la commune de Bousfer par les éléments de la brigade de la gendarmerie d’Aïn El Türck.

En effet, la jeune femme et le jeune homme ont perdu la vie, après avoir plongé dans l’eau pour, probablement échapper aux forces de sécurité qui les approchaient. Le corps du jeune homme a été repêché sans vie, probablement noyé, tandis que la jeune femme était à moitié morte lorsqu’elle a été secourue. Transportée dans un état comateux vers le CHU d’Oran, elle rendra l’âme, malgré les soins d’urgence et de réanimation qui lui ont été prodigués par l’équipe médicale.

Une enquête est ouverte par les services de la gendarmerie apprend-on de ces sources, afin de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à leur décès. Pour en revenir à la tentative d’émigration clandestine déjouée, l’on apprend-on de sources sécuritaires, que le groupe des 17 harragas avait embarqué à l’aube à bord d’un pneumatique, à partir de la plage de St Roch, relevant de la commune d’Aïn El Türck, en partance vers l’Espagne. L’opération se soldera par un échec, puisqu’ils seront interceptés par les éléments de la brigade de la gendarmerie d’Aïn El Türck qui avaient agi sur informations. Les 15 harragas interceptés vivants, tous de nationalité algérienne, ont fait l’objet hier, d’une présentation devant le magistrat instructeur près le tribunal d’Aïn El Türck.

