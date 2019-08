<span style='text-decoration: underline;'>Naâma et Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Deux narcotrafiquants arrêtés et saisie de 280 kg de kif</span>

Naâma et Tlemcen : Deux narcotrafiquants arrêtés et saisie de 280 kg de kif

Deux (2) narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 280 kilogrammes de kif traité ont été saisis, mercredi à Naâma et Tlemcen, par les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières, indique jeudi le ministère de la défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 21 août 2019, à Nâama/2e Région militaire, deux (2) narcotrafiquants et ont saisi (250) kilogrammes de kif traité qui étaient chargés à bord d’un camion et d’un véhicule touristique», précise la même source.

«De même, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont intercepté à Tlemcen/2e RM, (34.5) kilogrammes de la même substance», ajoute le MDN. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Médéa/1e RM et Relizane/2e RM, «un (1) fusil de chasse, un (1) pistolet automatique ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu», tandis que «deux (2) contrebandiers ont été appréhendés à El-Ghazaouet/2e RM, et (68.675) paquets de cigarettes et (84) kilogrammes de tabacs destinés à la contrebande y ont été saisis».

Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont saisi lors d’opérations distinctes menées à In-Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6e RM, «sept (7) groupes électrogènes, sept (7) marteaux piqueurs, six (6) détecteurs de métaux, ainsi que deux (2) véhicules tout-terrain et quatre (4) camions», indique le communiqué.

Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont, pour leur part, appréhendé à Tlemcen et Saïda/2e RM, «onze (11) immigrants clandestins de différentes nationalités», conclut le communiqué.