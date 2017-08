<span style='text-decoration: underline;'>Entreprise des transports urbains d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Deux nouvelles lignes en septembre</span>

Depuis la mise en service des 150 bus affrétés à l’entreprise des transports urbains d’Oran, de nouvelles lignes sont entrées en service et d’autres ont été remises en marche comme par exemple la ligne 16 qui a été à l’arrêt depuis une décennie.

Au mois de septembre prochain, deux autres lignes vont être mises en service. Il s’agit de la ligne 89 qui reliera Oran à El Hamoul et Tafraoui et la ligne 104 qui assurera la liaison entre le lycée Lotfi et le quartier Hai El Yasmine 2 qui vont soulager la population qui habite dans ces quartiers, vu que le problème de transport posait tous les tracas surtout pour les personnes qui travaillent. Ces nouvelles liaisons porteront le nombre total de lignes exploitées à 24, de quoi répondre aux doléances de la population et améliorer la prestation de service. Pour renforcer ses dessertes à destination de la Corniche oranaise durant la saison estivale, l’entreprise des transports urbains d’Oran, a affecté 10 autobus. Par ailleurs, et pour mieux desservir son réseau d’exploitation, les 150 autobus sont à présent injectés par l’ETO pour améliorer la couverture du transport à Oran. Le seul problème qui se pose et qui cause des problèmes pour tous les transporteurs, c’est la matérialisation des arrêts de bus afin d’éviter les stationnements anarchiques.

A.Yasmine