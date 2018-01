<span style='text-decoration: underline;'>Deux sites pour les enfants et les adultes</span>:<br><span style='color:red;'>Deux parcs d’attractions et de loisirs pour Tissemsilt</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya Abdelkader Benmessaoud, a procédé dernièrement à la pose des deux premières pierres de deux projets de réalisations des parcs d’attractions et de loisirs.

Le premier parc dénommé «Parc Tilmassin» “situé sur la route de Hamadia qui sera érigé sur une superficie de 20 hectares et comprend un zoo d’un aquaparc, d’un centre sportif, d’un hôtel, d’un centre équestre, d’une salle de fêtes, d’une rivière artificielle, d’une plage artificielle, d’une piscine aquarium et d’un centre commercial dans le cadre d”encourager le mode d’investissement privé.

Cet investissement comprend plusieurs infrastructures attractives, de loisirs et de détente avec des jeux en plein air et aquatiques, selon la présentation faite à l’assistance. Ses initiateurs ont mis en exergue la qualité des équipements répondant aux standards internationaux en matière de technologie et de sécurité. Des activités scientifiques de loisirs sont prévues dans cet espace de détente qui offrira, entre autres, des prestations diverses comme la restauration, l’hébergement ainsi que d’autres services. Nécessitant un investissement de près de 450 milliards de centimes, cette opération sera concrétisée en quatre phases dont la première donnera lieu à l’ouverture d’un lac prévue le mois de juillet prochain.

Les trois autres étapes permettront progressivement la réception d’autres espaces du projet. La réception totale du projet est prévue vers la fin de l’année 2021. Le second projet d’investissement privé appelé «TIS-LAND», consistant en la création d’un parc d’attractions et de loisirs, a été mis en chantier, où le wali de Tissemsilt, a procédé à la pose de la première pierre. Le projet sera implanté sur un site de 30 ha au barrage de Bougara.

Le promoteur du projet Settah Boualem, a présenté devant l’assistance, la maquette du parc d’attractions constituée d’un parc animalier, cafétéria, restaurant, salle de cérémonie, auditorium et d’eau, cascade avec des jarres, pergolas, rotonde et des tunnels de bougainvillier, aires de jeux enfants et adultes, d’un mini parc d’attraction, un parking pour véhicules, des espaces verts, pépinières de plantes décoratives, de fleurs et d’arbres. Notant que le coût du projet a été estimé à 165 milliards de centimes. La durée des travaux de réalisation du parc d’attractions, a été fixée à 3 ans. Le wali a interpellé les promoteurs de ces deux projets d’attractions et de loisirs au sujet du recrutement devant être prioritairement accordé aux gens de la région.

Ces projets ont pour objectif de créer un site attractif multifonctionnel pour la population et de doter la capitale de l’Ouarsenis des infrastructures modernes visant le renforcement de son statut.

Les deux projets en cours de réalisation, prévoient la création d’une centaine d’emplois. Saisissant l’occasion, le chef de l’exécutif a tenu à lancer un appel aux éventuels investisseurs de se rapprocher des services de la wilaya pour la prise en charge de leurs préoccupations et bénéficier de toutes les facilités afférentes à la concrétisation de leurs projets.

La position stratégique des deux parcs d’attractions et de loisirs, un véritable poumon de la ville de Tissemsilt, doit ‘‘retrouver sa véritable vocation en tant qu’espace de loisirs, d’oxygénation et de détente’’, a souligné le chef de l’exécutif. En somme, ce sont des villages touristiques, «de standard international».

Mohamed Achraf