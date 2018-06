<span style='text-decoration: underline;'>Renversement d’une embarcation au large de Cap Djinet</span>:<br><span style='color:red;'>Deux personnes décédées et une autre sauvée</span>

Deux personnes décédées et une autre sauvée

Renversement d’une embarcation au large de Cap Djinet : Deux personnes décédées et une autre sauvée

Deux personnes sont mortes dimanche suite au renversement de leur embarcation à deux kilomètres au large de Cap Djinet, à l’est de la wilaya de Boumerdes, tandis qu’une autre victime a pu être sauvée, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Selon le chargé de communication, le Capitaine Ait Kaci Ahmed Smail, cet accident qui a coûté la vie à deux hommes âgés de 27 et 70 ans, s’est produit vers 01H49 mn en mer calme. Les circonstances de ce drame ne sont pas encore élucidées, a-t-il ajouté. Aussitôt informés de cet accident, l’unité marine de Zemmouri de la protection civile est intervenue en mobilisant trois plongeurs qui ont réussi à sauver la troisième victime qui était abord de l’embarcation lors de son renversement et l’ont évacué à l’hôpital de Bordj Menail, ou elle a reçu les soins nécessaires, a indiqué le Capitaine Ait Kaci Ahmed. Les corps des personnes décédées ont été récupérés et déposés à la morgue de ce même établissement hospitalier a-t-on ajouté de même source.