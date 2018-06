<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Deux personnes mortes par noyade</span>

Deux personnes, un ado lescent et son père, ont perdu la vie samedi par noyade dans une plage interdite à la baignade relevant de la daïra de Ben M’Hidi, dans la wilaya d’El Tarf, ont rapporté les services de la Protection civile. Les victimes R. Amer 44 ans et son fils, un adolescent de moins de 14 ans, ont trouvé la mort en s’aventurant sur cette plage non gardée, a-t-on indiqué. Il s’agit du deuxième cas de noyade à El Tarf, depuis l’ouverture de la saison estivale, après celui enregistré il y a une semaine à la plage Fertassa, relevant de la commune d’El Chatt, où la victime, un adolescent de 14 ans résidant à la cité des 800 logements à El Chatt, a péri dans des circonstances quasi similaires, a-t-on rappelé.